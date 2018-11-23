Здесь невольно задерживают шаг и начинают смотреть по сторонам, сообщает DEITA.RU.

У столицы ДФО появился ещё один символ, который пришелся по душе как жителям, так и гостям Владивостока. Причем если раньше «живую достопримечательность» можно было увидеть на центральной площади города, то сейчас туристы спешат на «пятачок» перед одной из самых оживленных остановок общественного транспорта – Семеновской.





«Голуби с удовольствием фотографируются с нами и это здорово, - рассказала жительница Владивостока Светлана, - я сюда специально прихожу и вспоминаю Венецию, поразившую меня, в том числе, и своими добродушными голубями».





Мнение горожанки полностью поддерживают китайские туристы.





«Красиво, фотографии на память хорошие будут», - на довольно понятном русском языке сказала одна из туристок, - мы сюда специально пришли, чтобы сфотографироваться».





«Мир, труд, май!» - прокричал ее спутник. И пусть до мая (особенно с нынешними погодными сюрпризами) еще далеко, мир – дело хорошее.

Инна Эстрина