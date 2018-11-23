Несмотря на по-весеннему теплые дни, ночью в Приморском крае еще хозяйничает зима, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Так, в ночь с 27 на 28 февраля, в крае обещано до -5...-10°С, в горных районах до -17°C, на побережье -1...-6°C , местами небольшой снег. Днем будет тепло - 5...10°С, на северо-востоке до -2°C.

Во Владивостоке особых холодов не ожидается - ночью возможен снег, температура воздуха 0...-2°С, днем - 5...7°С.

В последующие дни ночами будет так же холодно - в Приморье с 28 февраля на 1 марта ожидается снег, температура опустится до -4...-9°С, в горных районах до -17°C, на побережье 1...-4°C, днем - 5...10°С на севере -2...+3°C.

Во Владивостоке ночью без осадков, 0...-2°С, днем 6...8°С тепла.

Несмотря на ночные заморозки, в Приморье уже замечены подснежники и клещи.

Таисия Масина



