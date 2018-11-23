В Артеме полиция выявила нарушителей во время профилактического рейда, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого МВД, проверка была проведена с целью профилактики нарушений ПДД, которые связаны с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейдовых мероприятий выявлено 12 нарушений ПДД. Составлено 9 административных протоколов за отказ водителей от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Как отмечают специалисты, отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения российское законодательство признает равнозначным установлению факта опьянения.

По данным ведомства, четверо из задержанных граждан являются злостными правонарушителями: решением суда ранее они были лишены права управления транспортным средством за нарушения ПДД. В отношении них возбудили уголовные дела. А в отношении двух граждан составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ.

Ирина Петрова