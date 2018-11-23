В Госавтоинспекции поддержали идею ввести штраф за превышение скорости на 10 километров в час, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам Черникова, которые приводит РИА Новости, превышение максимально разрешенной скорости на 1 километр в час увеличивает шанс возникновения смертельного дорожно-транспортного происшествия на три процента.

Также он отметил, что подобную меру необходимо вводить только после того, как все российские дороги будут проинспектированы. Тогда на некоторых участках автомагистралей можно будет увеличить максимально разрешенную скорость, и только после этого возможно прибегать к ужесточительным мерам.

Стоит отметить, что подобная инициатива вызвала бурное обсуждение в Сети. «Летчики так же будут биться на дорогах. Нормальным людям станет тяжелее», «Почему меня эти инициативы веселят? Знаки они поставят? Зачем они собираются эти знаки менять? Да и зачем, когда тут баблом и показателями запахло», «А куда погрешности камер они уберут? У них если сейчас погрешность в 16 километров, то как они сделают 10?», «Может они перестанут в/у продавать и дороги в порядок приведут», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова