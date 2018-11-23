История задержания ранее судимого жителя Владивостока вызвала бурное обсуждение, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, злоумышленник зашел в магазин по улице Ульяновской и забрал с прилавка смартфон. Тут же персонал торговой точки обратился в полицию. На место происшествия прибыла женщина-полицейский со служебной собакой по кличке Агата. Собака взяла след и прошла от крыльца магазина до квартиры дома на улице Шошина, где и был задержан подозреваемый.





Эта, казалось бы, незначительная новость, вызвала бурное обсуждение в Сети. «Вот честно, не думал, что служебные собаки могут так. Ну, наркоту унюхать или взрывчатку, это да, но по следу пройти до конца… «Знал бы жулик о таком, уходил бы водой», — уверяют жители города.

Екатерина Брязгунова