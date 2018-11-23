Мусорки
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Общероссийский народный фронт  составил рейтинг, названный "Золотая тонна", сообщает DEITA.RU.  

Он отражает стоимость вывоза мусора в каждом регионе России. Так, самая высокая стоимость вывоза одной тонны мусора в России установилась в Чукотском автономном округе - более 48 тысяч рублей. 

Второе место занял Красноярский край (почти 37,2 тысячи рублей),   атретье - Республика Тыва (29,5 тысячи рублей). За ними идут Магаданская область и снова Чукотка - почти 25,4 тысячи рублей и 23,6 тысячи рублей соответственно. Отмечается, что Чукотский АО указан дважды, потому что в разных кластерах установлена разная цена. 

Самая низкая стоимость на  вывоз мусора установлена в Республике Крым - 207 рублей и Дагестане - 276 рублей.

Таисия Масина

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