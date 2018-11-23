Общероссийский народный фронт составил рейтинг, названный "Золотая тонна", сообщает DEITA.RU.

Он отражает стоимость вывоза мусора в каждом регионе России. Так, самая высокая стоимость вывоза одной тонны мусора в России установилась в Чукотском автономном округе - более 48 тысяч рублей.

Второе место занял Красноярский край (почти 37,2 тысячи рублей), атретье - Республика Тыва (29,5 тысячи рублей). За ними идут Магаданская область и снова Чукотка - почти 25,4 тысячи рублей и 23,6 тысячи рублей соответственно. Отмечается, что Чукотский АО указан дважды, потому что в разных кластерах установлена разная цена.

Самая низкая стоимость на вывоз мусора установлена в Республике Крым - 207 рублей и Дагестане - 276 рублей.



Таисия Масина