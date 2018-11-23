Гневные высказывания в соцсетях разгораются с большей силой, сообщает DEITA.RU.

Поведение полицейского, который издевается над служебной собакой вызвало всеобщее осуждение. Печальную славу кинологу ( а вместе с ним и всей системе МВД в его лице) принес видеоролик, попавший в интернет. На видео, которое было снято на железнодорожной станции в Уссурийске, отчетливо видно, как полицейский фактически «подвесил» собаку, пинал ее, пускал в морду дым.

По мнению большинства приморцев такое издевательство кинолога над «напарником» позор для всей службы. И здесь речь идет уже о «чести мундира».

«Служебная собака выполняет задачи и по охране общественного порядка, розыске преступников и сли надо, за этого (здесь непечатное, но понятное для всех выражение – прим.пред), жизнь свою отдаст и будет спасать этого *** до последнего. А он так над ней издевается. Причем, видно, что просто от нечего делать… Вот подошел бы к моему вельшу, тот бы пасть открыл и больше его не выпустил…», - написал один из пользователей в популярном интернет-паблике.

«Может его привлечь за жестокое обращение с животными???», - вопрошала еще одна собеседница.

«И мер никаких не принято и неизвестно, как себя чувствует пес полосе этих издевательств», - написала еще одна жительница Приморья.

Правда нашлись и те, кто не видит в поведении кинолога ничего особенного.

«Да что развели туту? Не стоит переживать – это наверняка была часть тренировки, - написал один из пользователей, - такой тренинг поможет в работе: если какой-нибудь преступник ему в морду дым пустит, собака не испугается». Но это мнение поддержки у приморуцев не нашло.

«Какой этой кинолог? Гнать его в три шеи!!! – оставил свой возмущенный пост еще один собеседник, - он просто живодёр и гнать его надо со службы!!!».

По мнению приморских зоозащитников, это вопиющий случай и, конечно же, жестокое обращение с животным.

«Хочется верить, что благодаря огласке и такому общественному резонансу, кинолог получит дисциплинарное взыскание, а лучше бы его вообще отстранили от работы с животными- рассказала в беседе с DEITA.RU известная приморская зоозищитница Екатерина, - Отчётливо видно, что это никакая не тренировка. Над собакой просто издеваются, причём обыденно. Такое чувство, что это не первый раз происходит», - отметила собеседница агентства.

Приморские защитники животных намерены не оставлять случай издевательств над служебной собакой без внимания и выяснить ее дальнейшую судьбу. Как стало известно агентству, по факту издевательства МВД проведет проверку.

Инна Эстрина