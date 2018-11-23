ОПРОС: Что нам делать с "Хаяттами"?

DEITA.RU предлагает читателям высказать своё мнение о дальнейшей судьбе знаменитых долгостроев.



Многострадальные гостиницы «Хаятт», которые должны были распахнуть свои двери для гостей Дальневосточной столицы ещё во время проведения Саммита АТЭС в 2012 году, наконец-то выставлены на продажу.

Решение о том, что их должны достраивать частные компании принял губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Планировалось, что вопрос о продаже гостиниц будет закрыт уже до конца марта, однако сроки аукционов, на которых их могли бы купить, сдвинулись ещё на месяц.

Таким образом, 5 апреля состоится первый аукцион по продаже отеля на мысе Бурный и 15 апреля – отеля на Корабельной набережной. Торги будут проходить на понижение, где начальной ценой первого будет 4,9 миллиарда рублей (при минимальной стоимости в 2,1 миллиарда рублей), а начальной ценой второго – 5,5 миллиарда рублей (при минимуме в 1,6 миллиарда).

С момента прошлого аукциона цена пятизвёздочных долгостроев снизилась вдвое, однако нет никаких гарантий, что кто-то захочет их купить даже по таким ценам.

А как вы считаете, что нужно сделать с Хаяттами в случае если отели не удастся продать в апреле?