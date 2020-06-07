0 баллов: Владивосток встретил воскресенье свободными улицами

В последний выходной первой рабочей недели лета жители приморской столицы не спешат седлать своих железных коней, сообщает ИА DEITA.RU.

По состоянию на 9.30 местного времени, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, на дорогах Владивостока наблюдается 0 баллов загруженности городских дорог.

Через весь город тянутся только зелёные нитки и ни одной красной. На решение владивостокцев остаться дома могли повлиять как минимум два фактора.

Первый — плохая погода: туман, ветер, закрытое серостью Солнце. Ну, а второй — по-прежнему действующий по всему Приморскому краю режим повышенной готовности, который накладывает на приморцев ряд ограничений в передвижениях и в свободе действий.

Ранее губернатор региона приняли решение о продлении ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, до 15 июня.