День знаний в Приморском крае пройдет в понедельник, 2 сентября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в администрации региона, традиционная торжественная линейка, посвященная началу учебного 2019/20 года, пройдет 2 сентября. Решение о переносе Дня знаний было принято, потому что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Полноценный учебный процесс начнется только со вторника, 3 сентября, пояснила врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко.

Стоит отметить, что лето удалось далеко не у всех детей Приморья. Некоторые детки, которые отправились отдыхать в летние оздоровительные лагеря, оказались в больнице из-за кишечных инфекций. Так, лагерь, расположенный в районе посёлка Преображение, закрыт с 10 июля по сегодняшний день.

Екатерина Брязгунова