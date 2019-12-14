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10 тысяч школ запретили мобильные на уроках
25 процентов российских школ отказались от мобильных телефонов на занятиях, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала министр образования Ольга Васильева.
В текущем учебном году такие ведомства, как Роспотребнадзор, министерство просвещения и Рособрнадзор, настоятельно рекомендовали школам отказаться от использования смартфонов на уроках. Однако для учебных учреждений это была только рекомендация, поэтому школы могли принять ее или не принять. Те школы, которые согласились с обоснованностью таких требований, могли внести их в свой устав. То есть, каждая школа, гимназия или лица самостоятельно принимают решение.
По словам Васильевой, которую цитирует РГ, свыше 10,5 тысячи школ на сегодняшний день уже ограничили телефоны на уроках. При этом в некоторых регионах более 50 учебных заведений последовали такой рекомендации. Например, в Свердловской области отказались уже 60 процентов, а в Магаданской области — 53 процента.
Екатерина Брязгунова