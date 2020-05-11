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10 жертв: пожар унёс жизни престарелых постояльцев хосписа
Трагическое событие произошло в городе Красногорск Московской области – произошёл пожар в хосписе для престарелых, сообщает ИА DEITA.RU.
Возгорание началось в ночь на с 10 на 11 мая на втором этаже хосписа под названием «Второй дом», его площадь составила 15 кв.м, передаёт ТАСС.
Изначально речь шла о семи погибших, затем официальные источники (ГУ МЧС по Московской области) подтвердили журналистам информацию о деdяти летальных исходах. Однако источник в экстренных службах, на который ссылается ТАСС, сообщает о десяти погибших. Все люди задохнулись от дыма, отравившись продуктами горения.
Печальных последствий не удалось избежать несмотря на то, что пожарные расчёты прибыли быстро – спустя 12 минут. Источник сообщает, что в учреждении находилось 37 человек, из которых восемь работали во «Втором доме». Однако согласно официальным данным, в хосписе было лишь 29 человек.
Среди причин возгорания ранее озвучивалась ситуация неосторожного общения с огнём, затем источник в экстренных службах предположил, что причиной могла послужить неисправность водонагревателя.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об отсутствии документов на размещение престарелых людей – здание было оформлено в аренду частным лицом. Среди постояльцев хосписа были и лежачие люди.