Владивостокская семья Ромашко получила тысячный сертификат на региональный материнский капитал по рождению второго ребенка. Ценный документ вручал Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты, сообщает DEITA.RU.

Это радостное событие для дружной семьи произошло в среду, 4 сентября. Ждать заветного документа пришлось не долго. Семья подала заявление на сертификат 26 августа.

«Безусловно, долгожданное пополнение в семье несет определенную нагрузку на семейный бюджет. И те выплаты, которые предусмотрены национальным проектом “Демография”, дают возможность оказать финансовую помощь родителям», – отметил министр труда и социальной защиты.

Сергей и Екатерина Ромашко родители двух дочек. Куда потратить деньги семья уже решила. На выплаты родители планирует улучшить жилищные условия, чтобы места всем хватало, семья-то большая.

Одна из приоритетных задач ведомства – упростить процедуру получения социальной помощи с помощью новейших технологий. Сейчас в департаменте труда и социального развития ведется работа по упрощению процедуры получения сертификата. Так, родителям достаточно будет просто обратиться в любой многофункциональный центр, оттуда нужные документы отправятся в региональные отделения Пенсионного фонда России и органы соцзащиты.

Поддержка молодых семей в крае осуществляется благодаря национальной программе «Демография», которая помогает родителям получать социальные выплаты и льготы.

Екатерина Кононенко