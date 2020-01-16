117 студентов ДВФУ претендуют на именную стипендию от Tele2

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно с Дальневосточным федеральным университетом подвел итоги первого этапа именной стипендиальной программы. Заявки для участия в конкурсе подали 117 студентов вуза.

На именную стипендию Tele2 претендуют студенты очной формы обучения всех специальностей. Компания предложила подготовить конкурсные работы на тему «Салон сотового оператора в 2025 году», содержащие креативные идеи для развития сети фирменных салонов. Стипендиальный фонд программы составляет 300 тысяч рублей, он будет поделен между победителями.

Прием заявок от студентов завершился в декабре 2019 года. До 1 марта лучшие проекты будут представлены на суд экспертов, которые выберут финалистов для очной защиты работ. Наиболее интересные проекты студентов оператор рассчитывает применить на практике.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«В рамках концепции «Другие правила» мы ищем и поддерживаем нестандартные идеи для развития компании. В третий раз мы объявили конкурс на именную стипендию для студентов ДВФУ. Ждем от ребят интересных проектов, которые могут быть нам полезны в будущем. Мы рады, что студенты ведущего вуза Дальнего Востока всегда принимают самое активное участие в нашем конкурсе».

Напомним, Tele2 впервые запустила именную стипендию в ДВФУ в 2017-2018 учебном году. Мотивационную программу для талантливых студентов вуза закрепило соглашение о сотрудничестве, которое университет и Tele2 заключили на полях IV Восточного экономического форума. Это был первый опыт реализации именной стипендии оператора. Кейс оказался успешным и сегодня тиражируется в семи регионах страны.