Валерий Лимаренко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области в конце прошлого года. С тех пор прошло девять месяцев. Что за это время удалось новому руководителю островного региона сделать для сахалинцев и курильчан?

Вернул «Аэрофлот»

Российская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск с 27 октября. Тарифы на билеты будут «плоскими». За счет выделенной региональной субсидии полет бортом «Аэрофлота» пассажиру обойдется в 15 тысяч рублей в одну сторону и 25 тысяч туда-обратно. За счет этого пассажиропоток увеличится в два раза зимой и в полтора – летом.

Повысил пенсию

Сначала Валерий Лимаренко повысил минимальный размер пенсий для жителей региона: он увеличится с 12 333 до 15 000 рублей. А затем, обсудив вопрос с участниками региональной организации «Сахалинская гвардия», повысил пенсию на тысячу рублей для абсолютно всех пенсионеров региона. И работающих, и неработающих. Новые доплаты сахалинцы и курильчане уже начали получать. Пенсия всех островитян теперь выше среднедушевого прожиточного минимума в области.

Снизил транспортный налог

Для всех владельцев легковых автомобилей вне зависимости от мощности налог будет уменьшен на 30%. Снижение распространяется в том числе и на юридических лиц, зарегистрированных в области. Валерий Лимаренко уверен, это вопрос социальной справедливости. У жителей нефтедобывающего региона должны быть привилегии от использования ресурсов. Депутаты областной Думы уже рассмотрели и приняли необходимые поправки в закон.

Ускорил строительство главной дороги Сахалина

Благодаря инициативе Лимаренко трассу «Южно-Сахалинск – Оха» скоро передадут в федеральную собственность. Соответствующий статус она получит в 2020 году. За счет федерального финансирования дорога будет достроена за ближайшие пять лет – до 2024 года. А высвободившиеся в региональном бюджете деньги направят на реконструкцию и капремонт областных и местных дорог, объем их строительства удвоится.

Перезагрузил сферу здравоохранения

По инициативе Валерия Лимаренко прошло «перевооружение» медучреждений и увеличение объемов ремонтных работ в больницах и поликлиниках. В 2019 году областное правительство вдвое увеличило расходы на капитальную реконструкцию сахалинских медицинских учреждений и закупку медоборудования – до 1,2 и 2,7 млрд рублей соответственно. Это позволило обновить внешний вид более 20 учреждений, а также приобрести 225 единиц новейшей и высококачественной медицинской техники.

Увеличил темы расселения из аварийного жилья

С начала года втрое увеличено финансирование программы по расселению ветхого жилья и жилья, признанного непригодным для проживания. В первом полугодии уже построено на 20% больше, чем год назад. К концу на рынке появятся 300 тысяч кв. метров жилья. Для сравнения – на конец 2018 года было 260 тысяч кв. метров. Такие меры позволят до конца уже следующего года переселить в новые дома всех сахалинцев, чье жилье признали непригодным до 1 января 2017 года. А до 2026 года проблема будет решена полностью.

Запустил проект «Сахалинское долголетие»

В рамках нового регионального проекта, запущенного в апреле, островитяне старше 65 лет бесплатно посещают спортивные секции и главные учреждения культуры Сахалина и Курил. Благодаря «Сахалинскому долголетию» жизнь более 5 тысяч пенсионеров стала активней и насыщенней. До конца года в проект планируется вовлечь свыше 15 тысяч пожилых сахалинцев.

Сделал медицину доступной

С мая по всей области работает горячая линия по вопросам здравоохранения «1-300». С июня по телефону ввели запись в областную стоматологию, что позволило сократить очереди вдвое. Количество доступных талонов при этом увеличилось с 75 до 220 в день. Кроме этого, на остров прибыл десант новых врачей. Более 100 специалистов уже трудоустроены и принимают пациентов.

Повысил транспортную доступность Сахалина и Курил

На всех внутриобластных рейсах теперь действует единый и более низкий тариф – стоимость билетов теперь не превышает 7 тысяч рублей. Впервые вертолетное сообщение соединило острова Кунашир, Шикотан и Итуруп. Самолеты начали летать в Ноглики и Шахтерск. С июня из Южно-Сахалинска запущены новые межрегиональные рейсы – в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский. Теперь сахалинцам стало проще видеться с близкими и друзьями.

Вдвое увеличил ремонт многоэтажек

Впервые многоквартирные дома ремонтируют сразу во всех районах области. Объемы работ увеличили вдвое: до конца года в порядок приведут более 600 домов. На это в текущем году сахалинское правительство направило 5,5 млрд рублей – больше на 1,5 млрд, чем в прошлом.

Ввел 11 новых мер соцподдержки

С января для сахалинцев и курильчан действуют 11 новых мер социальной поддержки. За полгода они помогли вывести из-за черты бедности более 15 тысяч жителей островного региона. Это компенсации разных категорий, выплаты ветеранам, инвалидам и семьям с детьми.

Добился свободного вылова рыбы

Благодаря инициативе Валерия Лимаренко в Сахалинской области утверждены и внесены в Правила рыболовства 44 места для свободного вылова горбуши на Сахалине и Курилах. Оформлять путевки и платить деньги для рыбалки там не нужно. Такого в островном регионе никогда не было.





Михаил Светлов