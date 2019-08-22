В краевом центре благоустроено 120 из 317 дворовых территорий, которые отремонтируют в этом году по программе губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов», сообщает DEITA.RU.

Дворы Владивостока преображаются по губернаторской программе: на 68 территориях уже уложен новый асфальт, в 30 дворах установлены детские площадки, в 22-х – спортивные площадки. Сейчас работы ведутся еще по 168 адресам, 120 из них почти готовы. Приемка работ ведется совместно с жителями, чтобы они могли оценить качество и результат. Они же готовили проекты – сами решали, что сделать в своем дворе. И так по всему краю – реализация программы «1000 дворов» активно ведется в десятках населенных пунктов Приморья.

Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко отметила, что программа себя оправдала: проект запустили в конце прошлого года, а почти 300 площадок в крае уже радуют жителей.

«Мы видим, как люди довольны, торжественное открытие обновленных придомовых территорий – тому подтверждение», – добавила она.

Напомним, перечень дворов по губернаторской программе был сформирован на основе заявок от жителей края. Всего в этом году в Приморье отремонтируют 1000 дворов, на эти цели в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей.

Михаил Светлов