1,3 млрд рублей потратят на долгострои Приморья

КППК «Приморкрайстрой» разместило несколько контрактов на достройку домов в районе Снеговая падь в Владивостоке на общую сумму в 1,35 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.

Так, по первому контракту Единая дирекция по строительству готово заплатить 373 млн рублей за выполнение работ по завершению строительства проблемного объекта «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Комплекс «Д». По контракту должны достроить жилой дом №4. Второй контракт выставлен на сумму в 616,6 млн рублей, по нему должны достроить жилой дом №1. Третий контракт на сумму 367 млн рублей должен пойти на строительство дома №2

Подобные контракты не впервые выставляются на аукцион на сайте госзакупок. В прошлом месяце КППК «Приморкрайстрой» размещало контракты на сайте госзакупок, но ни одно из предприятий не приняло участие в торгах. В итоге сумма контрактов была увеличена, и первые расторговки начнутся еще в октябре.

Напомним, что многоквартирные дома «Снеговая падь «Комплекс Д» начали строить в 2015 году по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Строительство обещали завершить в 2017 году, однако этого не произошло. Ранее DEITA.RU писала о том, что в Приморье был создан Фонд помощи обманутым дольщикам, тогда в него из краевого бюджета было перечислено 1,5 млрд рублей. Деньги должны были пойти на долгострои в Артеме и Уссурийске. Помимо краевых средств, в региональный фонд будут поступать средства из федерального фонда. На сегодняшний день в Приморье насчитывается более 13 проблемных объектов.

Иван Крышан