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14 тысяч овец утонули в Черном море

Южная Корея

Судно, на котором перевозили 14 тысяч овец из Румынии в Саудовскую Аравию, перевернулось. Большая часть животных погибла, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Би-Би-Си».

Происшествие случилось в воскресенье, 24 ноября. Судно вышло из порта Мидии и направлялось в порт города Джидда. Однако до места назначения оно так и не добралось, потому что потерпело кораблекрушение.

Все животные на борту находились в клетках, поэтому утонули. Спастись удалось единицам. Их вытаскивали из воды.

Стоит отметить, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее прошла информация, что в Южной Корее затонула рыболовецкая шхуна, на которой находились сразу 14 человек. Семеро из них спасены.

Екатерина Брязгунова

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