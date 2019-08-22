Пятнадцать лет назад Владимир Путин подписал закон о монетизации льгот. Как проходила реформа и чем она обернулась для россиян - в материале DEITA.RU.



Монетизация была одобрена в 2004, а стартовала в 2005 году.

Многочисленные протесты пожилых людей и соответствующих политических сил прокатались по стране. С советских времен люди привыкли иметь поблажки и лишаться их никак не хотели.

Основной удар пришелся на министра здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова и зампреда правительства Александра Жукова.

Программа монетизации затронула 14 миллионов федеральных льготников.

Вместо бесплатного проезда в общественном транспорте, выдачи лекарств и отдыха в санатории ввели денежную компенсацию. На все это было официально предусмотрено 171,8 млрд рублей, но в реальности потратили гораздо больше.

Власти решили ежемесячно выплачивать для замены льгот инвалидам первой группы с детства — 1,4 тысячи рублей, второй группы — 1000 рублей и третьей группы — 800 рублей, «чернобыльцам» — 1700, почетным донорам России — 500 руб, героям Великой Отечественной войны — 3,5 тысячи, участникам войны — 1,500, блокадникам — 1,100, инвалидам войны — 2 тысячи рублей.

Акции протеста прокатились по всей стране.

Если в Москве народные волнения как-то удалось погасить, то в Петербурге они были самыми масштабными в России - известно об одном погибшем. Активнее всего протестовали коммунисты, как партия, считающая себя представителем мнения пожилых людей.

Государство недооценило техническую сложность процедуры. Январь 2005 года оказался провальным - льготы уже отменили, а компенсации еще не дошли. Немалую роль сыграла и медлительность пенсионной системы.

Монетизация льгот оказалась выгодна жителям села - они практически не пользовались городскими льготами, но доплату получили. Сильнее всего пострадали горожане, нуждающиеся в дорогих лекарствах.

Народным волнениям способствовал и огромный разброс доплат по регионам. Где-то люди вообще остались без социальной поддержки из-за головотяпства местных властей. Порой возникали парадоксальные ситуации, когда люди выбирали деньги, но при этом пользовались и натуральными льготами.

Кроме того, доплаты приравнивались к официальным доходам граждан, и как следствие - облагались налогами и урезались при расчетах субсидий. Инфляция по монетизации считалась за прошлый год, а не за текущий -выплаты росли, но расходы становились все существеннее.

Задачей реформы было снижение нагрузки на госбюджет, ибо льготное бремя было очень тягостно для казны. И в чем-то цель была достигнута.

Кроме того, благодаря той непопулярной реформе удалось поднять частные автобусные перевозки.

До монетизации автотранспортники практически не видели живых денег по причине того, что основная «аудитория» автобусов - пожилые люди. Но это лишь один из немногих плюсов реформы для простых россиян.

В конечном итоге, инфляция съела большую часть предлагаемых доплат, и вскоре государство пошло на попятную в поисках компромисса. Появился термин «демонетизация», обозначавший возвращение некоторых льгот к прошлым схемам.

Сейчас существует схема, которая позволила создать некий «компромиссный вакуум» между льготниками и государством. Так, федеральные льготники получают ежемесячную выплату и набор социальных услуг - лекарства, лечение в санаториях и бесплатный проезд на пригородных поездах.

Василий Кучин