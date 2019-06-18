Граждане побоялись неисправностей воздушного судна, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Западно-сибирскую транспортную прокуратуру.

Рейс авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь 17 июня из Новосибирска в Тайланд пришлось задержать из-за высадки 15 пассажиров, которые отказались взлетать. Причиной этого поступка стала проверка борта сотрудниками аэропорта.

По всей видимости, люди побоялись возможных неисправностей самолёта и посчитали воздушное судно небезопасным.

После того, как их высадили, борт с остальными 237 пассажирами полетел в точку назначения.

Авиакомпания со своей стороны уже заявила, что решение о выходе с самолёта было личной прерогативой граждан, поэтому они считают свои обязательства выполненными.

Дмитрий Шевченко