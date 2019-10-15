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15 тысяч в сутки: сидеть в СИЗО станет выгодно не всем
В России хотят повысить верхнюю планку суточной компенсации за ошибочное нахождение в СИЗО с трех тысяч рублей до пятнадцати, сообщает DEITA.RU.
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Парламентарии планируют представить на рассмотрение коллегам пакет поправок в Гражданский кодекс РФ в части введения компенсационных тарифов пострадавшим от судебных и следственных ошибок.
Депутаты предусмотрели три возможных «уровня» тарифов в зависимости от степени нанесенного морального вреда гражданину. Первый «стоит» одну тысячу рублей за сутки и применяется он в случае, если россиянину лишь предъявили несправедливое обвинение, но не успели даже назначить запрет на выезд.
Второй «уровень» депутаты оценили в пять тысяч рублей. Этот тариф будет применяться для тех, кому была вынесена подписка о запрете выезда из населенного пункта, страны или был назначен домашний арест.
Третий «уровень» сутки оценен в пятнадцать тысяч рублей за каждые сутки, проведенные в СИЗО по ошибке суда или следствия.
В своем документе депутаты отметили, что все три уровня могут компоноваться в зависимости от материалов дела. Моральный вред будет рассчитываться из общей суммы по всем трем тарифам.
Эксперты «Приморской газеты» заметили в документе парламентариев одну существенную дыру: депутаты забыли назначить тарификацию дням, когда гражданин находится в подвешенном состоянии - задержан, но санкция не применена.
Правительство поправки депутатов не поддержало, но документ все равно будет вынесен на повестку дня одного из заседаний в Госдуме.
Отметим, сегодня в Росси нет точной тарификации по рассчитыванию
компенсации морального вреда жертвам правосудия. Эксперты АЮР рассказли, что за нахождение в
СИЗО по ошибке граждане могут рассчитывать на суточную компенсацию в размере от
пятисот до трех тысяч рублей.
Екатерина Цой