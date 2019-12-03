17 млн в час: российские чиновники шокировали бизнесмена

Джип Lamborghini, Bentley Bentayga, однокомнатная квартира в одном из центральных районов Москвы, небольшой дом в ближнем Подмосковье, вертолет Robinson… Что объединяет все эти предметы, задается вопросом бизнесмен Сергей Минаев, сообщает DEITA.RU.

В среднем каждый из них стоит от 15 до 17 миллионов рублей. Что такое 17 миллионов рублей в России? Сущая ерунда. Такое заявление относительно недавно сделал представитель МВД России Дмитрий Севастьянов.

Ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности за восемь месяцев текущего года составил около 102 миллиардов рублей. Средняя скорость утечек денег из бюджетов различных уровней 12,75 миллиардов рублей в месяц, 475 миллионов рублей в день или около 17 миллионов рублей в час.

То есть, все вышеперечисленные вещи российские чиновники могут украсть за один час.

Как отмечает российский бизнесмен Сергей Минаев, с такой скоростью деньги не крадут ни в одной стране мира.

Екатерина Брязгунова