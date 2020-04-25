1800 приморцев пойманы за нарушение режима самоизоляции

В Приморском крае активно следят за соблюдением мер по самоизоляции – нарушителей режима активно привлекают к ответственности, сообщает ИА DEITA.RU.

Более пятисот сотрудников полиции задействовано для контроля общественного порядка в регионе. Свыше 1800 протоколов составлено на жителей Приморья представителями полиции и сотрудниками административных комиссий, отмечается на официальном сайте Правительства региона.

Подавляющее количество протоколов относится к части первой статьи 20.6.1 КоАП РФ, за нарушение которой предусмотрено взыскание штрафа от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ также неустанно следят за соблюдением режима карантина и самоизоляции. В особенности это касается лиц, которые вернулись в Приморье из других государств, или из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Инспекторы ГИБДД смогут использовать камеры фотофиксации для поиска таких приморцев, пожелавших вместо карантина передвигаться на личном автомобиле.