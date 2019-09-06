Владивосток попал в топ городов мира, где иностранные туристы легче всего расстаются со своими деньгами. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Согласно рейтингу Mastercard Global Destination Cities Index, столица Дальнего Востока заняла 185 место из 200 возможных. По итогам 2018 году зарубежные гости принесли Владивостоку доход в размере 184 миллионов долларов.

В среднем один иностранец оставлял в заведениях «города у моря» порядка 146 долларов за день, что по текущему курсу равняется 9643 рублям.

Помимо Владивостока в «денежный» список попали ещё четыре российских города: Санкт-Петербург (118 место), Москва (80 место), Новосибирск (190 место) и Екатеринбург (200 место).

Судя по первой десятке топа, больше всего иностранные путешественники любят покупать сувенирную продукцию Бангкока, Парижа, Лондона, Дубайев, Сингапура, Куала-Лумпура, Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Антальи.

Екатерина Цой