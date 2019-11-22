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2 миллиона вакансий ждут приморцев в Москве

работа

Согласно официальной статистике и материалам рекрутинговых компаний, рынок труда занял стабильное, но несколько необычное состояние. С одной стороны, безусловно, превалируют соискатели. В права вступило поколение, рожденное после развала Союза. Оно на «ты» с компьютером, сложной техникой, легко подстраивается под растущие и постоянно изменяющееся, требования, правила игры (к примеру, сфера IT). С другой стороны, это рынок работодателя. В современных условиях труда необходим долгий и тщательный подбор персонала. Главными причинами отказа соискателю являются: недостаточная квалификация (в 90%), отсутствие мотивации (60%), завышение финансовых ожиданий, неудовлетворительные рекомендации с предыдущих мест, обман.


Среднее время «брожения» в поиске нового места может растянуться на полгода и более.


Помогут соискателю и значительно сократят время поиска современные порталы вакансий.


О портале


Реальную помощь в трудоустройстве соискатели могут получить от портала Jobsora. Он является агрегатором, т.е. выдает информацию о вакансиях не только из своей базы, но и обращается к сторонним ресурсам – проверенным сайтам кадровых агентств, доскам объявлений. По мнению пользователей, является одной из хорошо продуманной и удобной в использовании площадкой. Информация регулярно обновляется – по мере открытия появляются новые вакансии, не актуальные убираются.


Обладает удобным интерфейсом, понятным форматом данных и большим набором фильтров. Полное описание интересующих вакансий, контактная информация работодателя открывается на сайте, с которого было передано предложение.


Если вы планируете сменить сферу деятельности или регион, то в левой части страницы предусмотрены фильтры, облегчающие поиск.


В настоящее время выложено 11.5 млн. актуальных вакансий по России. Из них:


Москва, открытых вакансий около 2 млн. со средней заработной платой 47 тыс.


Санкт-Петербург, открытых вакансий около 650 тыс., средняя зарплата 40.5 тыс.


Новосибирск, предложено 239 тыс. вакансий со средней оплатой 37 тыс.


В отличии от большинства аналогичных сайтов, где акцент сделан исключительно на мегаполисах и городах-миллионниках. Здесь можно найти работу практически в любом российском городе.


К примеру, на странице https://ru.jobsora.com/vladivostok выставлены последние «горячие» предложения по Владивостоку и области. Найдено 43 тыс. вакансий со средней оплатой труда 40 тыс.


Самыми востребованными являются менеджер -6.7 тыс. запросов, средняя зарплата 40.5 тыс. Максимальная оплата от 300 тыс. предлагается Руководителю / куратору проекта туристического бизнеса, ниже от 120 тыс. готовы платить менеджеру по логистике. Минимальный оклад менеджера по продажам составляет 25 тыс. плюс процент с продаж.


Далее идут специалисты – 11.5 тыс. вакансий со средней зарплатой 35 тыс., водители – 2 тыс. предложений, зарплата 56 тыс., инженеры, консультанты.


Работа для всех


Чем привлекателен сайт – в левой части страницы есть фильтры, которые позволяют найти работу всем категориям - мамам в декрете, студентам и инвалидам. К примеру, в городе Владивостоке выбираем категорию «для инвалидов» - получаем 689 предложений со средней оплатой 28.5 тыс., для студентов есть 1.2.тыс мест, для подростков – 9. Так же есть вакансии для иностранцев.


Каждый может выбрать для себя степень занятости, место работы или подработку.


Таким образом, каждый житель нашей страны сможет, не выходя из дома и не тратя время на посредников и походы по офисам, найти интересную работу.

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