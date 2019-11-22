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Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона
22 Ноябрь 2019, 10:30
Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры
22 Ноябрь 2019, 10:25
Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах
22 Ноябрь 2019, 10:22
Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
22 Ноябрь 2019, 10:15
Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост
22 Ноябрь 2019, 10:00
Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону
22 Ноябрь 2019, 09:46
ФНС отменит отчетность в 2021 году
22 Ноябрь 2019, 09:45
Специалистов будущего готовят в приморском технопарке
22 Ноябрь 2019, 09:44
2 миллиона вакансий ждут приморцев в Москве
Согласно официальной
статистике и материалам рекрутинговых
компаний, рынок труда занял стабильное,
но несколько необычное состояние. С
одной стороны, безусловно, превалируют
соискатели. В права вступило поколение,
рожденное после развала Союза. Оно на
«ты» с компьютером, сложной техникой,
легко подстраивается под растущие и
постоянно изменяющееся, требования,
правила игры (к примеру, сфера IT). С другой
стороны, это рынок работодателя. В
современных условиях труда необходим
долгий и тщательный подбор персонала.
Главными причинами отказа соискателю
являются: недостаточная квалификация
(в 90%), отсутствие мотивации (60%), завышение
финансовых ожиданий, неудовлетворительные
рекомендации с предыдущих мест, обман.
Среднее время «брожения» в поиске нового места может растянуться на полгода и более.
Помогут соискателю и значительно сократят время поиска современные порталы вакансий.
О портале
Реальную помощь в трудоустройстве соискатели могут получить от портала Jobsora. Он является агрегатором, т.е. выдает информацию о вакансиях не только из своей базы, но и обращается к сторонним ресурсам – проверенным сайтам кадровых агентств, доскам объявлений. По мнению пользователей, является одной из хорошо продуманной и удобной в использовании площадкой. Информация регулярно обновляется – по мере открытия появляются новые вакансии, не актуальные убираются.
Обладает удобным интерфейсом, понятным форматом данных и большим набором фильтров. Полное описание интересующих вакансий, контактная информация работодателя открывается на сайте, с которого было передано предложение.
Если вы планируете сменить сферу деятельности или регион, то в левой части страницы предусмотрены фильтры, облегчающие поиск.
В настоящее время выложено 11.5 млн. актуальных вакансий по России. Из них:
Москва, открытых вакансий около 2 млн. со средней заработной платой 47 тыс.
Санкт-Петербург, открытых вакансий около 650 тыс., средняя зарплата 40.5 тыс.
Новосибирск, предложено 239 тыс. вакансий со средней оплатой 37 тыс.
В отличии от большинства аналогичных сайтов, где акцент сделан исключительно на мегаполисах и городах-миллионниках. Здесь можно найти работу практически в любом российском городе.
К примеру, на странице https://ru.jobsora.com/vladivostok выставлены последние «горячие» предложения по Владивостоку и области. Найдено 43 тыс. вакансий со средней оплатой труда 40 тыс.
Самыми востребованными являются менеджер -6.7 тыс. запросов, средняя зарплата 40.5 тыс. Максимальная оплата от 300 тыс. предлагается Руководителю / куратору проекта туристического бизнеса, ниже от 120 тыс. готовы платить менеджеру по логистике. Минимальный оклад менеджера по продажам составляет 25 тыс. плюс процент с продаж.
Далее идут специалисты – 11.5 тыс. вакансий со средней зарплатой 35 тыс., водители – 2 тыс. предложений, зарплата 56 тыс., инженеры, консультанты.
Работа для всех
Чем привлекателен сайт – в левой части страницы есть фильтры, которые позволяют найти работу всем категориям - мамам в декрете, студентам и инвалидам. К примеру, в городе Владивостоке выбираем категорию «для инвалидов» - получаем 689 предложений со средней оплатой 28.5 тыс., для студентов есть 1.2.тыс мест, для подростков – 9. Так же есть вакансии для иностранцев.
Каждый может выбрать для себя степень занятости, место работы или подработку.
Таким образом, каждый житель нашей страны сможет, не выходя из дома и не тратя время на посредников и походы по офисам, найти интересную работу.