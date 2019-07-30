ПАО «ФСК ЕЭС» направило свыше 1,9 млрд рублей на подготовку к зиме магистральных электросетей Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Об этом было заявлено на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Дальневосточного Федерального округа (ДФО) к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов, которое провел в Южно-Сахалинске Министр энергетики РФ Александр Новак. По итогам 6 месяцев 2019 года уровень аварийности на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) в ДФО снизился на 17% в сравнении со средним показателем аналогичных периодов 2016-2018 годов.

На территории Дальнего Востока работают два филиала компании – МЭС Востока и МЭС Сибири. Электроснабжение потребителей семи субъектов ДФО (Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономной и Амурской областей) обеспечивают 117 подстанций общей мощностью 20,1 тыс. МВА и 23 тыс. км ЛЭП.

Ремонтная кампания проводится в соответствии с календарным планом. Своевременная и полная реализация всех намеченных мероприятий позволит сохранить позитивный тренд по снижению аварийности в период максимальных нагрузок. В рамках подготовки к зиме проводится ремонт 252 км ЛЭП, 2 единицы силового оборудования и порядка 650 единиц коммутационного оборудования на высоковольтных подстанциях. Кроме того, будут расчищены трассы воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности в объеме 12 тыс. гектаров.

Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%, включая 118 резервных источников питания общей мощностью 28,8 МВт. К выполнению аварийно-восстановительных работ подготовлены 122 бригады и 583 единицы спецтехники. Заключены соглашения с подрядными организациями о привлечении дополнительных ресурсов при необходимости, организовано взаимодействие с подразделениями МЧС России и региональными органами власти.