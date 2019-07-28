Из-за сильных дождей около 20 тысяч человек остались без воды в Приморье, об этом местный житель по имени Андрей сообщил в редакцию DEITA.RU в субботу, 27 июля.

«Прошлой ночью из-за тропического ливня в Пожарском районе смыло насосную станцию. Почти сутки весь район, 20 000 человек, сидит без воды. Сроки устранения никто не называет. Говорят: объем работы очень большой. Воду возят водовозками, но их всего две...» — рассказывает мужчина.

Днем ранее, 26 июля, жители Шкотовского района Приморья остались без света. Случилось отключение на подстанции «Промысловка».

Екатерина Брязгунова