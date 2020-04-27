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2020 год может стать самым жарким в истории
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Учёные предупреждают: текущий год с большой долей вероятности может войти в историю в качестве одного из самых жарких если вообще не самым жарким, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Такой прогноз, в частности, даёт научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, всё дело в глобальном потеплении, которые многие до сих пор упорно отрицают.
Учёный говорит о том, что 2020 год с вероятностью 99% войдет в пятёрку самых жарких лет за всё время фиксации измерений температуры воздуха в истории человечества.
При этом, у текущего года также высоки шансы и вовсе стать самым жарким за всю историю. Вильфанд отметил, что речь идёт о температуре, которую измеряют в воздухе на расстоянии двух метров от земли.
Ранее об ожидаемых рекордных температурах в текущем году предупреждали учёные из американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы.
По их расчётам, с вероятностью 75% этот год будет самым жарким в истории.