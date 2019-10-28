21 тысяча за час пути: депутаты узнали, почему цены на самолет так огромны

Жители Дальнего Востока часто жалуются на порой неоправданно высокие цены авиаперевозчиков. Слетать, например, из Владивостока или Якутска в Москву часто бывает дороже, чем оплатить заграничное путешествие. Парламент Якутии решил узнать, из чего складываются баснословные цены, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно данным чиновников, чтобы вылететь куда-то из Якутии, нужно заплатить около 15,8 тысячи рублей за 45 минут. Итого, в среднем каждый якут платит около 21 тысячи рублей всего за час авиаперелета.

Дальневосточные представители авиакомпаний называют разные причины. Это и сборы аэропорта, и сложная логистика в регионах, из-за которой поставка топлива для самолетов оказывается достаточно трудоемким процессом.

Инициатор расследования, депутат Виктор Федоров отметил, что в Якутии есть две авиакомпании, и цены на топливо каждая из них платит совершенно разные. Так, «Полярные авиалинии» покупают тонну керосина за 67 тысяч рублей. «Якутия», в то же время, платит за тот же объем топлива 81 тысячу. При этом, в местном нефтеперерабатывающем заводе этот вид сырья продают по 46 тысяч за тонну.

В то же время, министр транспорта Якутии Александр Тарасов объяснил высокие цены тем, что расстояния между населенными пунктами довольно далеки. А, между тем, рейсы по отдельным маршрутам бывают совершенно невостребованны.

«Лететь, скажем, из Якутска в Черский нужно 1,5 тысячи километров. Из 48 посадочных мест пассажиры займут в лучшем случае 25 пассажиров. А цена топлива, при этом, останется прежней. И из-за неполной загрузки судна цена билета будет расти», - объясняет министр.

Отметим, что не только высокие цены становятся проблемой для дальневосточников, которые хотят воспользоваться авиа. Так, жители Хабаровска уже написали жалобы в администрацию президента РФ на то, что билеты на 2020 год просто нельзя купить. Из-за этого тысячи жителей не могут запланировать свой отпуск, каникулы или командировку. При этом, авиакомпании-монополисты уже несколько месяцев не могут дать старт продаж билетов в центральную часть страны.

Александра Маслова