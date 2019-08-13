ПАО «ФСК ЕЭС» провело мониторинг линий электропередачи Приамурья, подверженных паводку, сообщает DEITA.RU.

Проинспектированы 24 линии электропередачи 220-500 кВ, попавших в зону риска подтопления во время паводка в Амурской области. Осмотр подтвердил нормативное состояние магистральных энергообъектов.

Диагностика проводилась при использовании спецтехники и вертолетов. В частности, с воздуха были осмотрены линии электропередачи 220 кВ «Амурская – Новокиевка» и «Новокиевка – Февральская».

После схода воды будут организованы повторная диагностика энергообъектов для оценки состояния опор и необходимости их укрепления и обваловки.

Особый режим работы в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – Амурское предприятие был введен в связи с ухудшением паводковой обстановки. Объекты магистральных электрических сетей, попавших в зону подтопления, были взяты энергетиками под особый контроль.