240 «готовеньких» водителей попались в новогодние праздники в Приморье

В прошедшие зимние каникулы сотрудники Госавтоинспекции собрали урожай из «сизых» в Приморье: 240 автомобилистов продолжали праздновать Новый год, несмотря на наличие руля под носом и дороги перед глазами, сообщает DEITA.RU

В то же время, число аварий, фактически случившихся при участии выпивших водителей, оказалось совсем небольшим – всего 13 ДТП. Из них почти половина пришлась, что логично, на 1-е января наступившего года. Впрочем, возможно, что если бы не больше 2 сотен задержанных «под мухой», статистика могла бы быть куда более печальной.

Как раз для выявления потенциальной «синей угрозы» сотрудниками ГИБДД и проводились рейды с массовыми проверками. Из 240 вышеупомянутых нарушителей(коих уже привлекли к ответственности) 137 водителей оказались фактически пьяными, остальные 109 - испугались результатов медосвидетельствования, и поспешно ретировались. Стоит отметить, что даже за такую провинность можно схлопотать штраф в 30 000 или запрет управлять ТС на 2 года. При повторном «автопьянстве» штраф возрастает десятикратно, однако ответственность из административной перерастает в уголовную – «присесть» можно аж на 2 года.

Евгений Черёмухин