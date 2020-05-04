240 приморцев наказали за выход из дома

Продолжающая оставаться тревожной ситуация с распространением эпидемии коронавируса в Приморье побуждает власть контролировать перемещения граждан в особом порядке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

Для того, чтобы донести до приморцев всю серьёзность сложившегося положения, органам правопорядка приходится идти на ограничения свободы пребывания жителей края в общественных местах.

Так, за минувшее воскресенье, 3 мая, сотрудники полиции и Росгвардии выписали 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции в Приморье.

На период усиления контроля за соблюдением режима самоизоляции в крае в патрулировании городов и посёлков региона задействовано более 900 сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил усилить работу по пресечению нарушений ограничительных мер. Особое внимание он уделил прохождению обязательного карантина прибывающих в край вахтовых работников.