25 новых: заболевших коронавирусом в Приморье стало больше

Большинство новых заболевших COVID-19 в Приморье - женщины, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Всего положительный тест на коронавирус подтвердился у ещё 25 жителей края за прошедшие сутки. На данный момент в Приморье насчитывается уже 455 случаев заражения COVID-19 с момента начала распространения эпидемии. В крае уже вылечился 61 человек.

Напомним, что вчера в России было зарегистрировано 7933 новых заболевших коронавирусом, что стало самым большим числом выявленных заражённых за всё время регистрации.