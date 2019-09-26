26 сентября вступает в силу новый пенсионный закон

С четверга, 26 сентября, в России вступает в силу новый закон, касающийся пенсионного страхования. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Постановление Правления ПФ РФ № 277п и Приказ Минтруда России № 343н изменили порядок приема страховых взносов граждан на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

В качестве заявителей могут выступать только организации, ИП и физические лица, которые выдают заработную плату гражданам, или же сами граждане, ведущие частную практику. Например, нотариусы, адвокаты и индивидуальные предприниматели.

Для получения бесплатной государственной услуги ПФР заявителя должны предоставить все предыдущие расчеты до 1 января 2017 года.

«Прием и регистрация поступившего расчета осуществляются не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления. Прием и регистрация расчета, поступившего в выходной или нерабочий праздничный день, осуществляются в первый следующий за ним рабочий день», - оговаривает законодатель.

Екатерина Цой