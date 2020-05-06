275 за выходные: владивостокцев карают за нарушение самоизоляции

Сидеть дома и ждать постепенного снятие карантинных мер желают далеко не все жители приморской столицы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

Согласно данным полиции, только в период с 1 по 5 мая в городе было выписано 275 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении несознательных граждан.

Стражи порядка находили нарушителей в общественном транспорте, местах массового отдыха, магазинах. В случае если проступок был серьёзным, например, у человека не было маски, то таким людям могли выписать штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Для того, чтобы горожане не забывали о необходимости оставаться дома, по улицам продолжает ездить спецтранспорт оповещения населения об особом режиме, который введён в городе и на территории всего края.

Власти продолжают призывать местных жителей соблюдать меры предосторожности в период эпидемии.