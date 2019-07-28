Многие водители боятся встречи с инспекторами ГИБДД как огня. Чаще всего это касается молодых и малоопытных автомобилистов. Однако именно «зеленых» автолюбителей и поджидают недобросовестные сотрудники ДПС. На таких водителях легко наживаться: выполнять план по протоколам и немного подзарабатывать. Каким образом инспектор сразу же узнает неопытного водителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Услышано у водителей».

«Назовите причину остановки»

Ни в коем не нужно сразу после того, как отрыли окно, чтобы переговорить с инспектором после остановки, кричать: «Назовите причину остановки». По регламенту, от которого страж порядка не должен отступать, сначала он представляется, а потом уже говорить о том, что стало поводом для остановки.

Дерзкое поведение

Если инспектор остановил водителя, значит — были на то основания. Как вариант, машина очень похожа на ту, что находится в розыске. Согласно законодательной базы РФ, инспектор имеет право попросить водительское удостоверение и другие документы. Их просто нужно спокойно продемонстрировать.

«По закону не обязан»

Чем чаще произносится эта фраза, тем инспектору становится понятнее, кто перед ним. Существует ряд требований, который «закон» обязывает водителя выполнять.

Екатерина Брязгунова