Некоторые водители, которых остановили сотрудники ДПС, желая не нарваться на проблемы, выказывают не только неуважение к представителям власти, но и говорят фразы, из-за которых наживают себе еще больших проблем. Что ни в коем случае нельзя говорить инспектору ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

«На каком основании вы меня остановили?»

Данная фраза имеет различные вариации, но суть ее остается неизменной — претензия. Некоторые водители, начитавших рекомендаций в интернете и не ознакомившись с реальной законодательной базой, начинают демонстрировать свои ложные знания, при этом снимать диалог на камеру и заявлять, что выложат ролик в интернет.

Такие всезнайки чаще всего злят инспекторов, что может привести даже к задержанию и посещению отдела полиции, где стражи порядка хорошо «пробьют» по базам наглого водителя.

«Напугал, командир. Отвечаю, так дела не делаются»

Дерзкий автомобилист, который не стесняется в жаргонных выражениях и так называемых понятиях, чаще всего хочет показать сотруднику ДПС свою крутость в надежде, что его отпустят и даже извиняться. Однако на деле все происходит совершенно по-другому. Такого автомобилиста могут даже задержать за резкие высказывания и жесты, чтобы обезопасить других участников движения.

«Пожалуйста, не штрафуй. Жизнь тяжелая, денег нет, работы нет, дети ненакормленные»

Ни одни сотрудник ГИБДД не способен увидеть связи между нарушением правил дорожного движения, при чем сознательного, и тяжелой финансовой ситуацией. Не хочешь платить — не нарушай. Все просто.

Екатерина Брязгунова