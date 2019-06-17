Инспектор ГИБДД всегда найдет, за что оштрафовать. Было бы желание, как говорится. DEITA.RU предлагает ознакомиться с теми нарушениями, за которые наказание в российском законодательстве не предусмотрено.

Превышение на 10–20 километров в час

Все российские водители прекрасно знают, что превышать на 19 километров в час не только можно, но и нужно, потому что за это не штрафуют. Здесь стоит отметить, что еще в августе 2013 года за превышение 10 километров в час можно было «попасть» на 100 рублей.

Отсутствие техосмотра

За отсутствие техосмотра водителю ничего не грозит. Единственное затруднение — без него невозможно приобрести ОСАГО.

«Зебра»

В Правила дорожного движения говорится, что водитель должен остановиться или сбросить скорость перед пешеходным переходом в том случае, если другие автолюбители начали притормаживать. Однако, если вы пролетите «зебру» на скорости 79 километров в час, вам ничего не будет. Конечно, если получится обойтись без жертв и пострадавших.

Екатерина Брязгунова