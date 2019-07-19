Не секрет, что даже опытные водители попадают в передряги на дорогах. Чтобы максимально обезопасить себя, стоит помнить, что существует всего лишь несколько основных ошибок, которые приводят к ДТП. Со ссылкой на TOP Auto их приводит DEITA.RU.

Нередко именно полный привод становится косвенной причиной аварии. Речь идет о том, что даже опытный водитель, почувствовав под собой 4WD, чувствует на дороге себя еще более уверенно, что и приводит к непредвиденным ситуациям. Так, например, хотя полный привод и уменьшает риск заноса, однако если он уже возник ситуацию это никаким образом не решит.

Электронный помощники тоже зачастую могут сослужить злую службу. Хотя ABS и рассчитана на прекращение торможения так называемым юзом, это не спасает многих водителей в первые дни гололеда от ДТП. Поэтому даже при встроенном ABS следует держать дистанцию.

Выбирая резину, важно смотреть на условия эксплуатации и на ее технические характеристики. Ни в коем случае не нужно равняться на бренд. Ведь особенная резина может стать причиной аварии. Если выбор пал на шипованную резину, водителю стоит помнить, что она на удержит авто на скорости 100 километров в час ни на снежной дороге, ни на гололеде.

Екатерина Брязгунова