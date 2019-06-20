Президенту поступило более миллиона вопросов от россиян, но ответить на все Владимир Путин не сможет. Эксперты рассказали, как обратить на себя внимание президента, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин проведет ежегодную «Прямую линию». За несколько часов глава государства ответит на десятки вопросов от россиян. Но, разумеется, его внимание остановится не на всех: их, по последним данным, больше миллиона.

Оставить вопросы для президента можно несколькими способами. Например, по смс на номер 8-800-200-40-40, на сайте moskva-putinu.ru или на страницах с тем же названием в соцсетях. Все вопросы принимают уже давно, но прислать свой можно даже во время эфира. Эксперты рассказали «Ура.ру», как сделать так, чтобы ваш вопрос прозвучал.

Попадите в повестку

Как объяснил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, вопросы отбирает не лично президент, а, так сказать, специально обученные люди. Важно задавать такой вопрос, ответ на который находится в интересах администрации президента. Например, в свете последних событий в Пензенской области и Якутии - межнациональные конфликты.

Еще один вариант - жалоба на губернатора, о котором ходят слухи, что его хотят снять.

По словам политтехнолога Ильи Гращенкова, еще один вариант - попасть в те темы, которые активно освещаются в СМИ: экология, нацпроекты. Политолог отметил, что Путин любит сравнивать отчеты чиновников с информацией от людей.

Используйте детей

Как показывает практика, в эфир часто попадают вопросы, в записи которых участвуют дети. Глава государства всегда интересуется такими вопросами.

Илья Гращенков также советует «установить личный контакт» с президентом, задать ему вопросы про него самого, про его воспоминания и опыт.

Требуйте справедливости

Записывая просьбу к президенту стоит обратить его внимание на то, что вы хотите добиться справедливости. Не будьте агрессивными, а также говорите по делу. Президент не любит, когда «льют воду».

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что жители подмосковного Люблино пытались записать видеообращение к президенту. Они жаловались на точечную застройку. Но им помешала полиция, которая посчитала это собрание митингом.

Елена Миронова