Эксперты дали действенные советы по личным финансам, сообщает DEITA.RU.



Классическая картина: за неделю до зарплаты многие переходят в режим жесткой экономии. Эксперт канала «Финансовые новости» дал 3 совета, как перестать жить от зарплаты до зарплаты.

1. Перестаньте брать кредиты

Если вы не используете кредит как средство инвестирования, тогда стоит от них отказаться. Ведь в итоге вы возвращаете банку в разы больше собственных денег. Если вам не придется отдавать банку часть своей зарплаты ради нового телефона или колечка, то качество вашей жизни в итоге улучшится.

2. Позаботьтесь о подушке безопасности

Деньги, которые освободятся от отказов от кредитов лучше положить на накопительный счет в банке. Стоит откладывать часть зарплаты на будущее. Кроме того, что у вас накопится определенная сумма денег на всякий случай, вы сможете еще и заработать на этом.

3. Найдите другие возможности заработка

Подумайте, как вы можете превратить ваши знания и навыки в деньги. Например, вы можете писать тексты, вязать на заказ или подрабатывать таксистом.

Елена Миронова