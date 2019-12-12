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«3 января – на работу»: Депутаты предложили сократить новогодние праздники

Новый год

Госдума предложила Путину сократить новогодние праздники практически в три раза – всего до трех дней, сообщает DEITA.RU.

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский накануне попал на прием к президенту по случаю 30-летия либерально-демократической партии. Одиозный политик похвастался проделанной работой. Так, за три десятилетия при участии ЛДПР в стране было принято около 500 законов. Ей же, по его словам, принадлежит инициатива сделать 31 декабря официальным выходным.

«Новый год: мы предложили 31 декабря, и где-то уже губернаторы приняли решение. Почему? Уже предновогоднее настроение», - заявил он.

При этом лидер партии предложил сократить январские каникулы, буквально – до 3 января.

«Третьего – на работу. Все остальные дни – к отпуску, пожалуйста», - заявил он, мотивировав это тем, что «в длинные выходные происходит слишком много отрицательного».

Отметим, что некоторые регионы уже пошли навстречу желанию россиян отдыхать в канун Нового года, это Крым, Ставрополье, Самарская и Кировская области. Чтобы осчастливить остальных, в Госдуму внесли соответствующий законопроект, однако в правительстве Медведева заявили, что решение работать в Новый год приняли сознательно и заблаговременно, и оставили вопрос на откуп губернаторов и работодателей.  На днях пожелание россиян озвучили президенту, и Путин в ответ заявил по поводу 31 декабря: «Я вас услышал».

Светлана Алеутская

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