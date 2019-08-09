Знаки отличия землякам вручили в городской Администрации накануне, 8 августа, сообщает DEITA.RU.

Почетными донорами России стали жители Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Артема и Дальнегорска.

«Именно люди, которые сдают кровь, составляют основу донорского потенциала региона. Гражданская позиция таких людей достойна уважения. Ведь чем больше неравнодушных к чужой беде людей, тем больше шансов у больных на здоровье» - отметил Виктор Фисенко, врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения края.

Также в России действует федеральный закон, который обеспечивает социальную поддержку таких граждан. Почётные доноры могут рассчитывать на ежегодный оплачиваемый отпуск, получать медицинскую помощь вне очереди. А также имеют привилегии по получению путевок на санаторно-курортное лечение.

Не остаются они и без финансовой поддержки – каждый год им положена денежная выплата, на 2019 размер премии получился на 14145,98 рублей. Кроме этого, в день сдачи крови им выплачивается компенсацию на бесплатное питание – 666 рублей.

Сначала года в Приморье на 81 Почетного донора стало больше. Как отмели в региональной станции переливания крови, на сегодняшний день дефицита донорской крови нет. Каждый день около ста добровольцем хотят безвозмездно сдать кровь.

Екатерина Кононенко