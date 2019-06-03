Российская молодежь задумалась о том, что ее ждет в старости. Оглянуться по сторонам и сделать конкретные выводы гражданам пришлось после шокирующей информации о том, что пенсионерам приходится жить на 200 рублей в день, сообщает DEITA.RU.

«В такой богатой стране такие нищие пенсионеры», «Жизнь становится сказкой при сказочной власти… А может Россия стала страной чудес?», «Как можно жить на 200 рублей в день?», «Валить… Только валить! Не хочу жить в России, чтобы через 35 лет мои дети задумывались о том, как бы помочь родителям. Пусть лучше устраивают свою жизнь, воспитывают своих детей» — пишут граждане в Сети.

Оценив ситуацию по достоинству, более 30 процентов молодежи хочет покинуть страну из-за сложной экономической ситуации. Основная причина такого желания – россияне не хотят, чтобы их дети жили в России. Такие данные приводит ВЦИОМ и исследовательский холдинг «Ромир».

При этом с этим не согласен депутат Госдумы Виталий Милонов, который считает, что ни о каком большинстве желающих уехать за границу речи не идет. По его мнению, «большинство молодых людей адекватные люди».

По словам предпринимателя Павла, конечно, большинство молодых людей нормальные и они могут адекватно оценить свои возможности. «Молодые люди адекватно оценивают свой потенциал, поэтому у них не возникает желания покинуть страну, потому что возможности на это у них нет», - подчеркнул бизнесмен.

Как считает профессор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, хорошо устроиться за границей смогут только высококвалифицированные молодые люди, а у большинства будут обычные заработки гастарбайтеров.

Отметим, что на днях Сеть взорвало данные Счетной палаты, которая подсчитав расходы пенсионеров, пришла к выводу, что в среднем каждый пенсионер после оплаты услуг ЖКХ и покупки лекарств могут позволить жить себе на 200 рублей в день.

Иван Юрьев