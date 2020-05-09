300 миллионов рассорили родственников в Приморье

Родные брат с сестрой не смогли поделить 300 млн. рублей, подключив к семейным разборкам правоохранительные органы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Золотой мост».



У каждой из сторон есть своя видение ситуации. Так, шурин рассказал, что вместе с женихом они вели совместный бизнес. В какой-то момент жених занял у него 300 млн рублей, которые вложил в отдельный бизнес. Через какое-то время жених скончался, не успев вернуть долг.

Невестка же считает, что 300 млн. рублей это ее прибыль внешнеэкономической деятельности, поэтому отдавать их она никому не собирается.

Итогом разборок стало возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».