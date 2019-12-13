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31 декабря сделали выходным на Дальнем Востоке

праздник, Новый год, игрушка, бокал

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко официально сделал 31 декабря выходным днём. Несмотря на то, что формально канун нового года выпадает на вторник, глава региона рекомендовал работодателям перенести рабочий день на субботу, 28 декабря, сообщает DEITA.RU

Поменять местами статусы «буднего дня» - у 31 и 28 календарных чисел – предлагали ранее сами островитяне. Об этом они активно писали в интернете, в частности, в социальных сетях. Валерий Лимаренко под конец года прислушался к жителям области, и пошёл на встречу «народной» инициативе. 

Соответствующий указ чиновник подписал сегодня, 13 декабря. Документ носит рекомендательный характер для руководителей учреждений и организаций всех форм собственности. Стоит отметить, что Сахалинская область стала первым из регионов Дальнего Востока, где официально не нужно работать в канун 2020 года.

«Тридцать первого декабря островитяне готовятся к Новому году – накрывают на стол, приглашают гостей и наводят порядок в доме. Как правило, заниматься этим приходится вечером, после работы. Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», — процитировала пресс-служба губернатора.

Евгений Черемухин

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