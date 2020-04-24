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35 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Приморье

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Число заболевших продолжает расти

За прошедшие сутки в Приморье выявили ещё 35 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает DEITAI.RU со ссылкой на данные оперативного штаба.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в это число вошли вновь выявленные контактные граждане, а также около 10 завозных случаев из Москвы.

Таким образом, с учётом новых случаев, с начала эпидемии число зарегистрированных граждан с подтвержденным результатом на COVID-19 в Приморье достигло 220 человек.

Из них 23 человека успешно выздоровели, а ещё 195 человек всё ещё находятся на лечении от коронавируса.

Ранее губернатор края Олег Кожемяко через свой личный Instagram обратился к подписчикам с идей о возможном смягчении режима самоизоляции, а именно – позволить приморцам выходить на утренние и вечерние прогулки.

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