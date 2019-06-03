В понедельник, 3 июня, аналоговое телевидение отключат в 36 российских регионах. Это произойдет переход с аналогового вещания на цифровое, сообщает DEITA.RU.

Это третья волна перехода на «цифру». Она затронет 40 процентов россиян. Так, переход осуществится в следующих регионах: Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Еврейская автономная, Иркутская, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Адыгея, Бурятия, республики Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия, Татарстан и Хакасия.

Напомним, в текущем году в России проходит поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Зимой 2019-го на новый формат перешли сразу восемь регионов. Во время третьего этапа — текущего — 36 регионов отказались от аналогового. Последний, заключительный этап, состоится 14 октября.

Ранее прошла информация о том, что купить приставку, благодаря которого устаревшие модели телевизоров смогут "ловить" цифровое изображение, можно в любом магазине цифровой техники или в отделении Почты России. Средняя стоимость приставки — 850 рублей, однако можно найти и немного дороже.

Екатерина Брязгунова

