В 2019 году в Приморском крае работает 37 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 71 территориально обособленных структурных, а также 3 офиса привлекаемых организаций, сообщает DEITA.RU.

В прошлом году показатели работы МФЦ составил 97,49% это выше, планового значения в 97,47%. Среднее время ожидания государственных услуг составил 11,6 минут в прошлом году. В офисах МФЦ предоставляется 267 услуг – 73 федеральных, 99 региональных, 89 муниципальных, 6 иных. Из общего числа электронный документа оборот составляет 78%. В прошлом году было предоставлено более 2,2 миллионов услуг для жителей Приморья.

С начала этого года все муниципальные МФЦ были переданы администрации Приморского края.

Михаил Светлов



