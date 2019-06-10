Стоимость бензина с каждым днем растет. Скоро наступит тот день, когда он на большей части российской территории перевалит 50 рублей за литр. Как экономить на бензине при движении в городе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.

1. Движение на пониженных передачах без необходимости. Современные моторы вполне приспособлены к низким оборотам, и даже при 60 километрах в час включают пятую передачу. Если в этом время не переключиться со второй-третьей передачи, все топливо улетит в трубу.

2. Резкие старты и торможения. Любой образованные человек знает, что при резком ускорении нужно очень много топлива. А если вы не успели разогнаться и уже тормозите, это тоже «съедает» много горючки.

3. Длительный прогрев двигателя на современных автомобилях не нужен, он только «выбрасывает в трубу» топливо. Одна-две минуты и можно начинать движение.

4. Несоблюдение дистанции также плохо влияет на экономию бензина. Если держать нормальную дистанцию, не придется совершать резких остановок, а это залог бережного отношения к топливу.

Екатерина Брязгунова